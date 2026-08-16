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        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Osman C. (36) yönetimindeki 09 ALG 154 plakalı otomobil, Gözpınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçta bulunan Alparslan C. (5), Göktuğ C. (3), Okan O. (31) ve Necdet S. (15) yaralandı.

        Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Okan O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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