Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Osman C. (36) yönetimindeki 09 ALG 154 plakalı otomobil, Gözpınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Alparslan C. (5), Göktuğ C. (3), Okan O. (31) ve Necdet S. (15) yaralandı.
Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Okan O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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