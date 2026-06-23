Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Şenay Pınarcı'nın (43) kullandığı 64 EA 647 plakalı traktör, Ziyaretli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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