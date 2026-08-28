Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E.C.K'nin (30) ilçede bir adreste saklandığı tespit edildi.

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