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        Aydın'da gölete düşen bebek boğulma tehlikesi geçirdi

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde gölete düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Aydın'da gölete düşen bebek boğulma tehlikesi geçirdi

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde gölete düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, tedavi altına alındı.

        Alemler Mahallesi'nde oyun oynarken evlerinin yakınındaki yapay sulama göletine düşen H.N, dedesi tarafından sudan çıkarıldı.

        Karacasu Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin duran kalbi, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldı.

        H.N, daha sonra ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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