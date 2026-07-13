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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 08:40 Güncelleme:
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, M.G. (21) idaresindeki 48 BB 068 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.M. (23) yönetimindeki 06 CNL 145 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 06 CNL 145 plakalı otomobil alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü.

        Kazada sürücüler ile 48 BB 068 plakalı otomobildeki S.G. (19) ve M.G. (23) yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan M.G. hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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