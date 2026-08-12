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        Aydın'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Aydın'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda telefon malzemeleri satışı yapan Ramazan Kurt, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi iş yerinde yapılan Kurt, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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