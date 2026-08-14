Aydın'da jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışmayla Taşburun açıklarında bir jet ski durduruldu.
Ekipler, aracı kullanan göçmen kaçakçısı Ç.K. (45) ile iki düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan Ç.K'nin düzensiz göçmenleri jet ski ile yurt dışına geçirmeye çalıştığı belirtildi.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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