Aydın'da jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Ekipler, aracı kullanan göçmen kaçakçısı Ç.K. (45) ile iki düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışmayla Taşburun açıklarında bir jet ski durduruldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı.

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