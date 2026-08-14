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        Aydın'da jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 kişi yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Aydın'da jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 kişi yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışmayla Taşburun açıklarında bir jet ski durduruldu.

        Ekipler, aracı kullanan göçmen kaçakçısı Ç.K. (45) ile iki düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan Ç.K'nin düzensiz göçmenleri jet ski ile yurt dışına geçirmeye çalıştığı belirtildi.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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