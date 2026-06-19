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        Aydın'da jet ski ile yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jet ski ile yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Aydın'da jet ski ile yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jet ski ile yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin jet ski ile yurt dışına kaçacağı yönündeki ihbar üzerine Davutlar Mahallesi kıyısında önlem aldı. Sahilde jandarmayı fark eden şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı.

        Ekipler, O.E. (21) ile yabancı uyruklu kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

        Düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan O.E. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        O.E'nin, düzensiz göçmeni jet ski ile yurt dışına geçirmeye çalıştığı belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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