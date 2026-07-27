Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Aydın'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Aydın'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Ç.Ç.'nin (28) kullandığı 35 ACK 479 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Dağyeni mevkisinde, Ö.T. (40) yönetimindeki 42 Y 3696 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Münevver Aydın'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki M.Ç. (1) ile N.Ç. (4) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyon şoförü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        Didim'de gece saatlerinde gıda denetimi
        Didim'de gece saatlerinde gıda denetimi
        Söke Belediyesi Evde Bakım hizmetiyle gönüllere dokunuyor
        Söke Belediyesi Evde Bakım hizmetiyle gönüllere dokunuyor
        "1200 kişilik istihdamı yıl boyunca koruyoruz" Kızılbük GYO Genel Müdürü Ma...
        "1200 kişilik istihdamı yıl boyunca koruyoruz" Kızılbük GYO Genel Müdürü Ma...
        Nazilli'de 10 sokakta asfalt mesaisi başladı
        Nazilli'de 10 sokakta asfalt mesaisi başladı
        Aydın'da 2 haftada 212 aranan şahıs yakalandı, 99'u tutuklandı
        Aydın'da 2 haftada 212 aranan şahıs yakalandı, 99'u tutuklandı
        Köşk'te incir üreticisine yüzde 50 hibeli kurutma kereveti desteği
        Köşk'te incir üreticisine yüzde 50 hibeli kurutma kereveti desteği