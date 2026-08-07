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        Aydın'da kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletiyle otomobile çarptıktan sonra yola düşen sürücü, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Aydın'da kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletiyle otomobile çarptıktan sonra yola düşen sürücü, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


        Mustafa Alp Akçay (16) idaresindeki 09 AUK 194 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen Y.Y. yönetimindeki 09 ATY 029 plakalı otomobile çarptı.

        Yola düşen motosiklet sürücüsü, aynı yönde seyir halinde bulunan S.Y. idaresindeki 09 PF 807 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

        Yaralı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Otomobil ve kamyonet sürücüleri, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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