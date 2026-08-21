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        Aydın'da kaybolan kişi dağlık alanda ölü bulundu

        Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Aydın'da kaybolan kişi dağlık alanda ölü bulundu

        Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

        Alınan bilgiye göre, Celal Durmaz'dan (39) dün geceden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı mevkisinde Durmaz'ın cansız bedenine ve motosikletine ulaştı.

        İncelemelerde Durmaz'ın motosikletiyle bölgedeki yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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