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        Aydın'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı

        Aydın'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç spor salonunda kurulan dev ekranda izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Aydın'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı

        Aydın'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç spor salonunda kurulan dev ekranda izlendi.


        Yeşilay Aydın Şube Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde milli maç heyecanı için Mimar Sinan Spor Salonu'nda dev ekran kuruldu.


        Maç öncesinde vatandaşlar Emir Sultan Cami'sinde bir araya geldi, namaz kıldı, milli takım için dua etti.


        Ellerinde Türk bayraklarıyla salona gelen futbolseverler milli maç heyecanını birlikte yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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