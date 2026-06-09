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        Aydın'da motosikletin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu oluşan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Aydın'da motosikletin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu oluşan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi'nde ilerleyen G.Y. yönetimindeki 09 CDG 11 plakalı motosiklet, 177. Sokak'tan çıkan T.A. yönetimindeki 09 AAS 519 hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Hafif ticari araç sürücüsü T.A. ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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