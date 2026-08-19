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        Aydın'da orman yangınında yaralanan besici tedavi gördüğü hastanede öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Aydın'da orman yangınında yaralanan besici tedavi gördüğü hastanede öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Çine'nin Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mutaflar Mahallesi'ne yayılan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanan besici Mutlu Özcan (35), müdahaleye rağmen İzmir Şehir Hastanesi'ndeki 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Özcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

        - Yangın

        Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşit Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 3 bin hektarlık alan zarar görmüş, yangına neden olduğu gerekçesiyle S.K. (53) tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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