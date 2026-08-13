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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altında

        Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altında

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altında

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

        Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.

        Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Gencelli mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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