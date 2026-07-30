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        Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



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