Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.







