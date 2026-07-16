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        Aydın'da otomobil ağaca çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Aydın'da otomobil ağaca çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ömer Faruk Köksal'ın (70) kullandığı 45 SA 0929 plakalı otomobil, Ortaklar-Söke yolu kenarındaki ağaçlık alana girdi. Otomobil ağaca çarparak durabildi.


        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Köksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Aysel Köksal (63) ise Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Ömer Faruk Köksal'ın emekli cumhuriyet savcısı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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