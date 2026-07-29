Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da otomobil bekçi kulübesine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobil bekçi kulübesine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobilin bekçi kulübesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Aydın'da otomobil bekçi kulübesine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobilin bekçi kulübesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Aydın-Denizli Otoyolu'nda ilerleyen B.Ü. (54) yönetimindeki 20 ABE 872 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi civarında önce bariyerlere, ardından yol yapım şantiyesinin bekçi kulübesine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.

        Kulübedeki Mehmet Tunca'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler'de yol yenileme çalışması
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler'de yol yenileme çalışması
        Germencik'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde sertifika heyecanı
        Germencik'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde sertifika heyecanı
        Didim Belediyesi'nden ücretsiz halk konseri
        Didim Belediyesi'nden ücretsiz halk konseri
        Yoğunluk yaşanan yerlere OED cihazları yerleştirildi
        Yoğunluk yaşanan yerlere OED cihazları yerleştirildi
        Söke'de yeni eğitim yılı hazırlıkları yerinde incelendi
        Söke'de yeni eğitim yılı hazırlıkları yerinde incelendi
        İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
        İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu