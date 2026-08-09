Aydın'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mehmet Ergen (28) idaresindeki 09 AND 746 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunun Ziya Gökalp Caddesi'nde E.K. (23) yönetimindeki 09 AUB 033 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler otomobil sürücüsü E.K'yi gözaltına alındı.

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