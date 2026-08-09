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        Aydın'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Aydın'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Ergen (28) idaresindeki 09 AND 746 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunun Ziya Gökalp Caddesi'nde E.K. (23) yönetimindeki 09 AUB 033 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu.


        Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.


        Ekipler otomobil sürücüsü E.K'yi gözaltına alındı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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