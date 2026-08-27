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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bozyurt Mahallesi Kanal Üstü Küme Evleri Sokak'ta ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 09 H 2715 plakalı otomobil, minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye (48) çarparak kaçtı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın sürüklendi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadının minibüsten inmesi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması ve yayanın çarpmanın etkisiyle yola savrulması görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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