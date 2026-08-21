Aydın'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve kızı yaralandı.
Giriş: 21.08.2026 - 15:17 Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.C. yönetimindeki 09 AFS 378 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolunun 12. kilometresinde, A.D. idaresindeki 09 C 0670 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.C. ile araçtaki kızı T.C. (20) Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne kaldırdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ