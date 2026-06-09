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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Ahmet Oğuzalp'in (60) kullandığı plakasız motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunun Atça mevkisinde, Ö.K'nin idaresindeki 64 ADP 740 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Ahmet Oğuzalp'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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