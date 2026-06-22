Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

        O.K'nin (64) kullandığı 09 T 4306 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda Abdullah Altaş (22) yönetimindeki 09 AON 040 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Altaş ile motosiklette bulunan İlyas Can Y. (23) yaralandı.

        Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Altaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        Çine OSB, 20253 vizyonuna hazır hale getirildi OSB'de can ve mal güvenliği...
        Çine OSB, 20253 vizyonuna hazır hale getirildi OSB'de can ve mal güvenliği...
        Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
        Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
        İncirliova'da Yeni Gasilhane ve Morg hizmete başladı
        İncirliova'da Yeni Gasilhane ve Morg hizmete başladı
        Aydın'da aranan 43 şahıs yakalandı
        Aydın'da aranan 43 şahıs yakalandı
        Nazilli'de 16 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        Nazilli'de 16 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
        Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu