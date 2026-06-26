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        Aydın'da otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si yolcu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Aydın'da otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si yolcu 9 kişi yaralandı.

        Osman Ö'nün kullandığı 64 AN 727 plakalı yolcu otobüsü, Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak Mahallesi mevkisinde Elif Ç. yönetimindeki 35 CFJ 432 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otobüs refüje girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otobüsteki 7 yolcu yaralandı.

        Ambulanslarla Denizli ve Nazilli devlet hastanelerine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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