Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da park ücreti nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'da park ücreti nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otopark görevlileri ile müşteriler arasında çıkan kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Aydın'da park ücreti nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otopark görevlileri ile müşteriler arasında çıkan kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu Otoparkı'nda müşteriler ile otopark çalışanları arasında park ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruk attı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden ayrılan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Reuters: Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı düşünüyor
        Reuters: Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı düşünüyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Aydın Kuyucak'ta zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Aydın Kuyucak'ta zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi kent meydanında sona gelindi
        Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi kent meydanında sona gelindi
        Aydın Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerini her gün yüzlerce vatandaşa...
        Aydın Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerini her gün yüzlerce vatandaşa...
        Sultanhisar'da, kayıp şahıs sağ olarak bulundu
        Sultanhisar'da, kayıp şahıs sağ olarak bulundu
        Didim Belediyesi bayat ekmek kutularını kent genelinde yaygınlaştırıyor
        Didim Belediyesi bayat ekmek kutularını kent genelinde yaygınlaştırıyor
        Aydın'da aranan 3 hükümlü jandarmadan kaçamadı
        Aydın'da aranan 3 hükümlü jandarmadan kaçamadı