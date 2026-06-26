Aydın'da seyir halindeki polis aracı yandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 26.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılan 09 A 84241 plakalı hafif ticari araç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) varyantında alev aldı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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