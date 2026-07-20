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        Aydın'da sıcak hava etkili oluyor

        Aydın'da sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Aydın'da sıcak hava etkili oluyor

        Aydın'da sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre gün içinde kentte en yüksek hava sıcaklığı 42,4 derece olarak ölçüldü.

        ​​​​​​​Efeler ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda ise termometre 45 dereceyi gösterdi.

        Sıcak hava nedeniyle kentin işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda sakinlik gözlendi.

        Bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak amacıyla gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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