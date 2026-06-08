Aydın'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı

Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 37 derece olarak ölçüldü.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte sıcaklık 37 derece olarak kaydedildi.



Haziran ayı ortalama sıcaklığının 33,5 olduğu Aydın'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.



Öte yandan İstasyon Meydanı'ndaki termometre 42 dereceyi gösterdi.



Sıcak havanın etkisini hissettirdiği kentte vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda gölgelik alanlarda vakit geçirdi.



Hava sıcaklığının artması nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.

