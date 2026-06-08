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        Aydın'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı

        Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 37 derece olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Aydın'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı

        Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 37 derece olarak ölçüldü.

        Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte sıcaklık 37 derece olarak kaydedildi.

        Haziran ayı ortalama sıcaklığının 33,5 olduğu Aydın'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

        Öte yandan İstasyon Meydanı'ndaki termometre 42 dereceyi gösterdi.

        Sıcak havanın etkisini hissettirdiği kentte vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Hava sıcaklığının artması nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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