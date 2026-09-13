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        Aydın'da Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları tanıtıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, COP31'e ev sahipliği yaparak iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan aksiyona anlayışıyla COP31, bütün dünya, çocuklarımızın geleceği için aynı masa etrafında buluşacak. Alınacak her karar, çocuklarımızın nasıl bir dünyada büyüyeceğini belirleyecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Aydın'da Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları tanıtıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, COP31'e ev sahipliği yaparak iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan aksiyona anlayışıyla COP31, bütün dünya, çocuklarımızın geleceği için aynı masa etrafında buluşacak. Alınacak her karar, çocuklarımızın nasıl bir dünyada büyüyeceğini belirleyecek." dedi.

        Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF Türkiye işbirliğiyle Aydın'da bir otelde düzenlenen Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları Tanıtım Programı'na katıldı.

        Buradaki konuşmasında COP31 Türkiye İklim Zirvesi'yle Türkiye'nin önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacağını söyleyen Göktaş, çocukların da bu zirvede yer alacağına dikkati çekti.

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        Bakan Göktaş, iklim meselesinin en çok çocukların yarınlarını ilgilendirdiğini ifade ederek, bugün itibarıyla 48 bin üyeye sahip çocuk hakları komitelerinin 81 ilde sahaya ineceğini, her bir çocuğun sesinin daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için yükseldiğini kaydetti.

        İklim değişikliğiyle dünyanın çocukların geleceğini yakından ilgilendiren büyük bir sınamayla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Göktaş, "Yaşanan hiçbir çevre felaketi meydana geldiği yerde kalmıyor. Bir yerde kuruyan nehir başka bir yerde azalan berekete, bir yerde yükselen sıcaklık başka bir yerde yitirilen bir yuvaya dönüşüyor." dedi.

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        Göktaş, her çocuğun temiz bir gökyüzünün altında büyümeyi, berrak sulara, bereketli topraklara ve güvenli bir geleceğe kavuşmayı hak ettiğini dile getirerek, iklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu anlattı.

        - "İklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir sorumluluk üstleniyoruz"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2053 net sıfır emisyon" hedefinin çocukların geleceğini güvence altına alma kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

        "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bu hedefe toplumun tüm kesimlerinin katkı sunmasını sağlıyor. Şimdi ise COP31'e ev sahipliği yaparak, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir sorumluluk üstleniyoruz. Diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan aksiyona anlayışıyla COP31, bütün dünya, çocuklarımızın geleceği için aynı masa etrafında buluşacak. Alınacak her karar, çocuklarımızın nasıl bir dünyada büyüyeceğini belirleyecek. Bu büyük buluşmada bize yol gösterecek en güçlü pusula, geleceğe çocuklarımızın gözünden bakabilmek olacak."

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        Göktaş, daha adil ve yaşanabilir bir dünyanın çocukların fikirleri, cesareti ve emeğiyle var olacağına inandıklarını kaydederek, "Her çocuğun yeteneklerini keşfedebildiği ve kendi kararlarını verebildiği bir Türkiye için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bugün ne yapıyorsak, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesi için yapıyoruz. Bu anlayışın en güçlü karşılıklarından biri, çocuk hakları komitelerimizdir. Çocuk hakları komitelerimiz çeyrek asrı aşkın süredir, çocuk hakları bilincini yaygınlaştırmak için çalışıyor. Bu komiteler, çocukların karar süreçlerine doğrudan katılımını sağlayan, dünyada benzeri az bulunan bir modeldir. Bu model, çocuklarımızın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalardan ve sahip oldukları köklü birikimden güç alıyor." diye konuştu.

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        Aydın Valisi Osman Varol, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Türkiye Çocuk Hakları Komitesi Danışma Kurulu Üyesi Esma Kıranyerli de konuşma yaptı.

        Programın ardından çocukların sıfır atık konusunda yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi gezildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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