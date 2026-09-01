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        Aydın'da yeni adli yıl dolayısıyla tören yapıldı

        Aydın'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Aydın'da yeni adli yıl dolayısıyla tören yapıldı

        Aydın'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Aydın Adliyesi önündeki törende, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene katılan Vali Osman Varol, yeni adli yılın sağlık, huzur ve başarıyla geçmesini diledi.

        Başsavcı Arısoy ise yargı teşkilatının ihtiyaçları ve kentte hayata geçirilmesi planlanan adliye yatırımları hakkında bilgi verdi.

        Lojmanlar hakkında da bilgi veren Arısoy, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından adliye lojmanlarına yakın bir bölgede yapılması planlanan konut projesinden 40-50 dairenin adliye personeline lojman olarak tahsis edilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

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        Arısoy, Germencik Adliyesi binasının da mevcut haliyle ihtiyaçlara cevap vermediğini, yeni bina için somut adımlar atılacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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