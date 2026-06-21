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        Aydın'da YKS oturumu sonrası öğrenciler için kalem toplandı

        Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası öğrencilerden gönüllülük esasına göre kalem seti toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Aydın'da YKS oturumu sonrası öğrenciler için kalem toplandı

        Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası öğrencilerden gönüllülük esasına göre kalem seti toplandı.

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Aydın Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllüler, sınav sonrası kalem seti toplama etkinliğini Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde gerçekleştirdi.

        Sınav yapılan binalarda bekleyen velilere kek, meyve suyu ve su ikramında bulunan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, sınavdan çıkan adaylara da kek, meyve suyu ve su ikram etti.

        Gençlik liderleri, sınav için öğrencilere dağıtılan kalem setlerini sınavdan sonra vermek isteyenlerin bırakmaları amacıyla sınav alanları çıkışlarına geri dönüşüm kutusu koydu.


        Etkinliği koordine eden Gamze Kahraman, kalem setlerini Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü Genç Dönüşüm Projesi kapsamında topladıklarını belirterek, kalem setlerinin dezavantajlı öğrencilere hediye edileceğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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