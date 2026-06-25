Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 25.06.2026 - 16:47 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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