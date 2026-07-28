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        Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.

        Kızılcaköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın kısa sürede geniş alana yayıldı.

        Kontrol altına alınan yangında 100 dönüm zeytinlik zarar gördü.

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