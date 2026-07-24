Aydın'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kısımlarındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.