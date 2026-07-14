Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Aydın'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Malgaçemir Mahallesi'nde kestane ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Sultanhisar yangını kontrol altına alındı
        Sultanhisar yangını kontrol altına alındı
        ADÜ'de 15 Temmuz Darbe Girişimi programı yapıldı
        ADÜ'de 15 Temmuz Darbe Girişimi programı yapıldı
        Başkan Çerçioğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Başkan Çerçioğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Sultanhisar'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Sultanhisar'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Kuşadası'nda su kanallarının bakım ve temizlik çalışması devam ediyor
        Kuşadası'nda su kanallarının bakım ve temizlik çalışması devam ediyor
        Başkan Zencirci, yaz spor kurslarını ziyaret etti
        Başkan Zencirci, yaz spor kurslarını ziyaret etti