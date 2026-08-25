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        Bozdoğan'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Bozdoğan'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kakkalan Mahallesi Çaputluçam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 5 arazöz ve 2 tanker sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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