Bozdoğan'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 25.08.2026 - 09:50 Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kakkalan Mahallesi Çaputluçam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 5 arazöz ve 2 tanker sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
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