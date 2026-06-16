Çine'de yaşlı çift huzurevine yerleştirildi

–Aydın’ın Çine ilçesinde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğü belirtilen yaşlı çift, huzurevine yerleştirildi.





AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın girişimleri üzerine, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Gökyaka Mahallesi’nde yaşayan Ali Bozkurt ve eşi Ayşe Bozkurt için çalışma başlattı.





Harekete geçen ekipler, çifti evlerinden alarak sağlık kontrolünden geçirdi.





Yapılan değerlendirmelerin ardından Ali Bozkurt ve Ayşe Bozkurt, bakım ve ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanacağı huzurevine yerleştirildi.

