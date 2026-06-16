Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Çine'de yaşlı çift huzurevine yerleştirildi

        Çine'de yaşlı çift huzurevine yerleştirildi

        –Aydın'ın Çine ilçesinde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğü belirtilen yaşlı çift, huzurevine yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Çine'de yaşlı çift huzurevine yerleştirildi

        –Aydın’ın Çine ilçesinde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğü belirtilen yaşlı çift, huzurevine yerleştirildi.


        AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın girişimleri üzerine, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Gökyaka Mahallesi’nde yaşayan Ali Bozkurt ve eşi Ayşe Bozkurt için çalışma başlattı.


        Harekete geçen ekipler, çifti evlerinden alarak sağlık kontrolünden geçirdi.


        Yapılan değerlendirmelerin ardından Ali Bozkurt ve Ayşe Bozkurt, bakım ve ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanacağı huzurevine yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti

        Benzer Haberler

        Aydın'da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
        Aydın'da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
        Aydın'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi
        Aydın'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi
        Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
        Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
        Aydın'ın 5 aylık ihracatı 798 milyon dolar oldu
        Aydın'ın 5 aylık ihracatı 798 milyon dolar oldu
        Malgaç Baskını ve Yörük Ali Efe 107. yılında anıldı
        Malgaç Baskını ve Yörük Ali Efe 107. yılında anıldı
        Efeler Belediyesi'nin elektrikli araç şarj istasyonları hizmette
        Efeler Belediyesi'nin elektrikli araç şarj istasyonları hizmette