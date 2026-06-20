Doğa Öncüleri Programı'nda ödül alan öğrenciler otelde ağırlandı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Doğa Öncüleri Programı kapsamında "Kuşadası'nın Kanatları" projesi ile "en gözlemci proje" ödülüne layık görülen ortaokul öğrencileri, projeye destek veren otelde konuk edildi.



Kuşadası'ndaki Nermin Metin Akar Ortaokulu'nun öğrencileri, Kuşadası'nın kuş türlerini gözlemlemeleri, kayıt altına almaları ve bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkati çeken projeleriyle beğeni topladı.



Projeye destek veren otel, başarıyı kutlamak amacıyla ödül alan öğrencileri otelde misafir etti.



Otel yetkilisi Deniz Kazak, gençlerin doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesinin sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığını belirtti.



Sürdürülebilirlik çalışmalarının toplumun her kesimine ulaşması gerektiğine inandıklarını ifade eden Kazak, "Öğrencilerimizin hazırladığı sergiyi otellerimizde misafirlerimizle buluşturarak hem onların emeklerini görünür kılmayı hem de Kuşadası'nın doğal zenginlikleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.



Okul yönetimi tarafından Kazak'a teşekkür plaketi verildi.

