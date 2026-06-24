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        Efeler'de yenilenen Kızılay Kan Alma Birimi hizmete açıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yenilenen Kızılay Kan Alma Birimi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Efeler'de yenilenen Kızılay Kan Alma Birimi hizmete açıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yenilenen Kızılay Kan Alma Birimi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve hayırseverler tarafından yenilenen birimin açılışı için tören düzenlendi.

        Burada konuşan Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Selami Kılıç, Türkiye'nin, dünyanın en güçlü kan operasyon hizmetlerine sahip ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

        ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ise projeye tereddütsüz destek verdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık ve Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Zafer Dağlar da katıldı.

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