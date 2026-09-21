"Elmacı Dede" Aydın'daki komandolara üzüm getirdi
Denizli'de yaşayan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, bağlardan temin ettiği üzümleri Aydın'ın Söke ilçesindeki 51. Komando Tugayı'na teslim etti.
Denizli'de yaşayan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, bağlardan temin ettiği üzümleri Aydın'ın Söke ilçesindeki 51. Komando Tugayı'na teslim etti.
Yurt içinde ve dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürdüğü için "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, Denizli'den aracına yüklediği üzümleri Söke'ye getirdi.
Yılmaz, ürünleri 51. Komando Tugayı'na bıraktı.
Gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, yıllardır farklı bölgelerdeki askerlere elma götürdüğünü söyledi.
Komandoların Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine geldiğini duyduktan sonra hemen yola çıktığını aktaran Yılmaz, "Komandolarımıza manevi destekte bulunmak için 300 kilometrelik yolu geldim. Daha önce binlerce kilometre yol kat ederek başka yerlerdeki askerlerimizin yanına gitmiştim. Şimdi de buradayım." dedi.
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