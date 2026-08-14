Germencik'te incir hırsızlığı yapan şüpheliye adli kontrol
Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan M.Ö, bahçesinden incir hırsızlığı yapıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gönderilen jandarma ekipleri, motosikletinde incir çuvalı bulunan şüpheli V.M'yi yakaladı.
Gözaltına alınan V.M, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ayrıca eksik evrakları nedeniyle şüpheliye 85 bin 219 lira para cezası kesildi.
Jandarma, ürünleri sahibine teslim etti.
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