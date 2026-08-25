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        Germencik'te traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Germencik'te traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.B. (32) idaresindeki 07 APB 310 plakalı traktör, Balatçık Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile traktördeki S.B. (9) yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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