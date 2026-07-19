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        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuktan biri ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuktan biri ölü olarak bulundu.

        Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren 11 yaşındaki Ş.Ö. ile 15 yaşındaki E.K'yı arama çalışmaları ekiplerce gece boyunca sürdürüldü.

        Ekipler, çalışmalar sırasında 2 çocuğa ait kıyafetleri buldu. Günün aydınlanmasıyla birlikte arama faaliyetleri yeniden yoğunlaştırıldı.

        Kıyı boyunca sürdürülen çalışmalara dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de su altından destek veriyor.

        Ekipler, kız çocuğu E.K'nın cansız bedenine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaştı.

        Kayıp diğer çocuk Ş.Ö'yü arama çalışmaları sürüyor.

        - "Ailelerimizin acısını paylaşıyoruz"

        Aydın Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Varol, üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, ekiplerin diğer kayıp çocuğun bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

        Kayıp kız çocuğu E.K'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatan Varol, il dışından gelen ekiplerin de arama çalışmalarına destek verdiğine değinerek, şunları kaydetti:

        "Bir taraftan AFAD, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik teşkilatımız, İzmir'den gelen sualtı ekiplerimiz ve ilimizdeki bu konuda uzman ekiplerimiz... Hem jandarmamızın hem de sahil güvenliğimizin bir takım teknik ekipmanları da var. Özellikle bu tip durumlarda kurbanlara ulaşabilecek bir takım teknik ekipmanlarıyla birlikte sahada çalışmalarını sürdürüyor."

        Vali Varol, en kısa zamanda kayıp çocuk Ş.Ö'ye de ulaşmayı arzu ettiklerini kaydederek, "Ailelerimizin acısını paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Onlara destek olmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız, sağlık teşkilatımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler teşkilatımız da gereken tüm çalışmaları yerine getirecek." diye konuştu.

        - Olay

        Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren Ş.Ö. ile E.K. ve beraberlerindeki 2 çocuk dün akıntıya kapılmıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si sudan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Kaybolan Ş.Ö. ile E.K. için arama çalışması başlatılmıştı.

        Çalışmaların kolaylaşması için nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilmişti.

        Ekipler, kız çocuğu E.K'nın cansız bedenine ulaşmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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