GÜNCELLEME 2 - Aydın'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.





Yazıköy mevkisinde zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yer ekiplerinin yanı sıra 6 uçak ve 8 helikopter sevk edildi.





Yangın nedeniyle Yazıkent Mahallesi'ndeki 20 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.



Öte yandan alevlere müdahale eden bir arazözde hasar oluştu.



İlçeye vekaleten görevlendirilen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.



Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

