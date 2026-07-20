GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Yenikent Mahallesi'nde zeytinlik ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait hava ve kara araçları sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.



Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.



