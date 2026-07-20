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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 20:35 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yenikent Mahallesi'nde zeytinlik ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.

        Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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