İzmir'deki trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi Aydın'da defnedildi

İnce'nin Söke İdman Yurdu U10 Takımı oyuncusu olduğu, ailesi ve takım arkadaşlarıyla Selçuk'ta düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvasına katıldığı ve Söke ilçesine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Çocuğun annesi Rüya ile babası Rıdvan İnce, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

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