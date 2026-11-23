Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde hastane personeline yönelik yangınla mücadele ve ilk müdahale eğitimi düzenlendi.

Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler ve müdahale yöntemleri ele alındı. Yangınla Müdahale ve Kurtarma Ekipleri ile Hastane Yönetim Ekibinin katıldığı programda, yangın çeşitleri, yangın söndürme yöntemleri ve ilk müdahalenin önemi hakkında bilgi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı eğitime geçildi. Hastane ve kamu sivil savunma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı gösterildi. Hastane personeli, bir yangın durumunda söndürme cihazlarıyla nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi.