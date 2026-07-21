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        Kıbrıs gazisi, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Fikret Yavuz'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Kıbrıs gazisi, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Fikret Yavuz'un cenazesi toprağa verildi.

        Nazilli Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gören Yavuz, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

        Fikret Yavuz'un cenazesi, öğlen vakti Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.



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