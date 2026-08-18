Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kruvaziyer turistleri Kuşadası'nın su altı güzelliklerini de keşfediyor

        Kruvaziyer turistleri Kuşadası'nın su altı güzelliklerini de keşfediyor

        YUSUF KONRAT - Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin önemli duraklarından Kuşadası, yabancı ziyaretçilerine yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil su altındaki doğal güzellikleriyle de farklı bir deneyim sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kruvaziyer turistleri Kuşadası'nın su altı güzelliklerini de keşfediyor

        YUSUF KONRAT - Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin önemli duraklarından Kuşadası, yabancı ziyaretçilerine yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil su altındaki doğal güzellikleriyle de farklı bir deneyim sunuyor.

        Doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin tatil rotaları arasında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Türkiye'nin en yoğun kruvaziyer limanı olma özelliğini de taşıyor.

        Limana yanaşan "yüzen oteller"den inen turistler, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ziyaretlerinin ardından Ege'nin berrak sularında dalış yaparak bölgenin su altı güzelliğine de tanıklık edebiliyor.

        İlçede faaliyet gösteren dalış merkezlerinde turistlere, dalış öncesinde uzman eğitmenler tarafından ekipman kullanımı, nefes teknikleri, su altında iletişim ve güvenlik kuralları hakkında kapsamlı eğitim veriliyor.

        REKLAM

        Hazırlıkların ardından teknelerle dalış noktalarına götürülen ziyaretçiler, ilk kez dalış yapacaklarsa kıyıya yakın güvenli bölgelerde suyla buluşturuluyor.

        Dalış tutkunları, Ege Denizi'nin berrak sularında turizme katkı sağlamak amacıyla resif olarak batırılan Airbus A300 uçağını, mağaraları, kayalık oluşumları, farklı balık türlerini ve zengin deniz yaşamını yakından görme fırsatı yakalıyor. Su altında çekilen fotoğraf ve videolar da bu deneyimi unutulmaz kılıyor.

        - "Kuşadası'nın büyülü dünyasıyla tanıştırabiliyoruz"

        Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, AA muhabirine, ilçede 10 farklı dalış noktası olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Kruvaziyer turistlerinin kültür turizminin yanı sıra su altına da ilgi duyduğunu belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

        "Sertifikalılar için misafirlerimizi karşılayabileceğimiz, onlara hizmet verebileceğimiz noktalar var. Pamucak mevkisinden başladıktan sonra Milli Park'a kadar resifler mevcut. Buralarda eski tarihi kalıntılar var. Eski taş çapalar, büyük orfozlar, kovuklar, mağaralar, sıcak su çıkan noktalarımız mevcut. Büyük dağlar var suyun altında. Misafirlerimizi buralarda balıklarla beraber dalış yaptırabiliyoruz. Su altında da onları Kuşadası'nın büyülü dünyasıyla tanıştırabiliyoruz."

        - Turistler memnun

        REKLAM

        Kruvaziyerle İngiltere'den gelen Praveen Keshava ise dalış yapmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.

        Keshava, "Çok eğlendik. Uçağı gördük ve içine girdik. Daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bazı balıklar vardı. Harika vakit geçirdim. Akdeniz'deyken dalış yapacak iyi yerler bulmak için internetten araştırma yapmıştım ve Kuşadası'nda, Efes yakınlarında karşıma çıkan yerlerden biri burası oldu. İyi bir karardı. Buraya, Kuşadası'na dalış yapmaya geldiğim için mutluyum." diye konuştu.

        Praveen Keshava'nın kızı Julie Keshava da farklı bir ülkede bu deneyimi yaşamanın çok keyifli olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Dalış yapan Rick Peterson ise inanılmaz bir deneyimi yaşadığını dile getirdi.

        Özellikle uçağa dalmanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Peterson, "Dünyanın başka neresinde bunu buradaki gibi yapabilirsiniz ki. Bunu deneyimlemek çok olağanüstüydü. Bugün bu dalışı yapmamıza yardımcı olan harika bir ekibe sahip olduğumuz için çok şanslıydık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        Germencik'te kapalı pazar yeri esnaf ve vatandaşların hizmetine sunuldu
        Germencik'te kapalı pazar yeri esnaf ve vatandaşların hizmetine sunuldu
        Aydınlı sporcular Zafer Kupası'ndan başarıyla döndü
        Aydınlı sporcular Zafer Kupası'ndan başarıyla döndü
        Söke Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına kronik böbrek hastalığı eğit...
        Söke Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına kronik böbrek hastalığı eğit...
        Başkan Yıldırımkaya vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor
        Başkan Yıldırımkaya vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor
        Yenipazar Halk Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar yerinde incelendi
        Yenipazar Halk Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar yerinde incelendi
        Başkan Çerçioğlu: "Aydın artık sizin de kentiniz"
        Başkan Çerçioğlu: "Aydın artık sizin de kentiniz"