Küpesiz ve belgesiz hayvanların pazara girişine izin verilmiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla hayvan pazarı ve hayvan sevklerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kontrollerde 65 araç ve 220 büyükbaş hayvan denetlenirken, mevzuata aykırı ve belgesiz hayvanların pazarlara girişine izin verilmiyor.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, hayvan pazarına getirilen büyükbaş hayvanlar ile hayvan sevkiyatı yapan araçlar kontrol ediliyor. Ekipler tarafından hayvanların küpeleri ve sevk belgeleri incelenirken, hayvan hareketleri de yakından takip ediliyor. Yapılan kontrollerde 65 araç ve 220 büyükbaş hayvanın denetimden geçirildiği bildirilirken, denetimler kapsamında mevzuata aykırı, küpesiz veya belgesiz olduğu tespit edilen, menşei belli olmayan hayvanların pazarlara girişine izin verilmiyor.

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Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üreticilerin güvenli bir şekilde alım satım yapabilmesini sağlamak ve hayvan sağlığını korumak amacıyla yürütülen denetimlerin kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.